Cáncer – Sábado 8 de septiembre de 2018: ¡Se avecina el novilunio, el amor te llama!

Delimita bien la diferencia entre emociones y sentimientos. No confundas una cosa con la otra. Si dejas que una onda emotiva te lleve a comprar, gastar y derrochar, entonces te verías envuelto en situaciones comprometedoras y eso es lo que menos te conviene en estos momentos.

Amor

Esos sueños de amor que durante días has tenido consultando tu almohada y pensando en momentos de unión feliz junto a esa persona especial están comenzando a cristalizar de una manera efectiva y esta será una noche única dentro de tu realidad afectiva, canceriano.

Salud

Concentra este sábado tu energía en tu salud pues hoy estás en un tono de disociación que te puede causar dificultades biológicas. Separa tiempo para tus ejercicios físicos, cuídate, aliméntate como debes, y no tendrás dificultades.

Trabajo

No confíes en todo el que llega a tu lado contándote situaciones escabrosas de tu trabajo pues podría tratarse de murmuraciones peligrosas en las cuales te verías envuelto directamente si das tu opinión y llega a los oídos de otras personas.

Dinero y fortuna



Estás en un ciclo positivo para aumentar tu economía, pero todo con cuidado para no invertir en negocios fraudulentos si quienes se te acercan no son de tu absoluta confianza. Hay gente tramposa a tu alrededor y debes ser precavido para no errar.