Cáncer – Sábado 6 de octubre de 2018: recuperas lo que pensabas habías perdido

En todo momento debes estar en control de la situación pues con Venus en tránsito retrógrado por un signo de tu elemento agua tiendes a estar muy sensible a las emociones. Hay ciertas cuestiones que no pueden esperar, pero otras, que es mejor posponerlas para no cometer errores de apreciación ni apresurarte a emitir juicios que luego te causarían problemas en el futuro cercano.