Cáncer – Sábado 30 de junio del 2018: un ciclo de cumpleaños lleno de alegría

Amor



Confía en tu corazón porque hoy no te engañará y si te sientes deseoso de declarar tu amor a una persona casi desconocida, pero que te enloquece, no vaciles. Recuerda que siempre podemos arrepentirnos de algo que hicimos, pero no tiene caso arrepentirse de lo que no se hizo en su momento y se perdió la oportunidad.