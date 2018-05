Cáncer – Sábado 26 de mayo del 2018: tu mundo interior se enriquece

Tu vida íntima se sacude positivamente y te yergues y avanzas a tu futuro. Cuida tus intereses, canceriano. En el amor no exageres. Dale espacio a la persona amada, si te vuelves demasiado obsesivo o asfixiante podrías alejarlo de tu vida. Inicias una etapa de amor sólido, buena economía y arreglos sentimentales. ¡Adelante y conquista!

Amor

Salud



No abuses del alcohol ni de los productos con cafeína en este sábado pues la sensibilidad de tu signo canceriano es muy alta en este día por el efluvio de la Luna, y puedes sentirte algo inestable si no equilibras tus comidas de manera adecuada y no te alimentas con sentido común.