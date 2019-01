Cáncer – Sábado 26 de enero de 2019: entras en un ciclo de admiración mutua

Amor

No pierdas las esperanzas aunque te hayan dicho que "no", pues eso no implica una negativa total sino una especie de prueba. Insiste, pues en cuestiones del amor nunca se sabe el resultado si no se intenta. No te arredres, actúa ahora mismo pues a ti, como canceriano, te motivan los impulsos sensitivos, la percepción interna de las cosas sentimentales.