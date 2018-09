Cáncer – Sábado 22 de septiembre de 2018: terminarás cierta situación molesta

No albergues dudas y vive tu presente, canceriano. Si actúas prudentemente y no te dejas llevar por la emoción del momento no podrán engañarte. Estás en un buen ciclo para estudiar lo que más te conviene en tu vida laboral pues existen determinadas inclinaciones en tu carrera profesional que si las sigues te darán resultados mucho mejores. La intuición canceriana, tan característica de tu signo, está ahora en su mejor tono durante este efluvio del equinoccio que estamos viviendo.