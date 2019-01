Cáncer – Sábado 19 de enero de 2019: sabrás intuitivamente lo que mejor te conviene

Amor Aplica tu intuición canceriana a tu relación en este día haciendo algo distinto, sal de casa, ve a un sitio al que nunca han ido, un restaurante diferente, un paseo que no hayan tomado. Esas pequeñas aventuras crean un grado de excitación positivo y rodean tu vida amorosa con un aura de frescura y juventud.



Salud

Indiscutiblemente todo está indicándote que debes cambiar, moverte, actuar. El estancamiento no conduce a nada. Este no es tu día del ejercicio, el movimiento, el deporte, la salida de casa a disfrutar del paisaje. No lo estropees quedándote en casa mientras el mundo vibra en tu entorno.