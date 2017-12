Cáncer – Sábado 16 de diciembre 2017: Expresa lo que estás sintiendo en el amor

Noticiero astrológico: Hoy sábado la Luna transita por Sagitario y comienza el movimiento retrógrado del planetoide Ceres al signo de Leo. Los planetas Mercurio y Urano continúan retrógrados.

Surgen situaciones sociales imprevistas y debes ser muy selectivo a la hora de invertir tu tiempo. Debido a invitaciones múltiples podrías perder la oportunidad de compartir con quien de veras te interesa y conviene. Cuida más tu privacidad. Si algo no está funcionando bien en tu vida amorosa no tienes por qué callarte. Exploras la posibilidad de poner a funcionar tu dinero en un negocio nuevo con alguien de mucha iniciativa, pero poca experiencia. No te guíes únicamente por los buenos deseos, en cuestiones económicas el conocimiento es indispensable.



Amor

Tu vida amorosa está entrando en una etapa sensible en la que el amor te ronda y si estás soltero o soltera descubrirás la forma directa de llegar al corazón de esa persona que te está haciendo pensar día y noche. Los días finales del año 2017 te sorprenderán en muy grata compañía, canceriano.

Salud

La onda del biorritmo actual es ascendente y favorable. A medida que transcurra el día te sentirás más aliviado de tus malestares si al levantarte estabas cansado o con dolores de cabeza y problemas digestivos. Disfrutarás plenamente tu salud.

Trabajo

Sigue actuando de la manera como lo has venido haciendo en tu empleo y no te dejes llevar por inclinaciones negativas que no tienen nada que ver con la realización de tu trabajo. Haz cada cosa a su tiempo y todo saldrá bien. Aprovecha este fin de semana para organizar tu agenda.

Dinero y fortuna

No siempre la forma como te llega el dinero y la fortuna tiene explicaciones. En el caso de tu signo, muchas veces la llave del éxito está en situaciones que parecen desconcertantes. Algo parecido a un milagro ocurre en tu vida económica este día por la doble influencia planetaria que estás recibiendo en estos momentos.



