Cáncer – Sábado 15 de septiembre de 2018: tu carisma atrae amor y alegría a tu lado

Surge algo complicado en tus relaciones personales debido a que has estado bajo la influencia de comentarios de gentes que no tienen otra cosa que hacer sino hablar mal de los demás. Las sorpresas y hechos insólitos son la tónica que rige hoy tu horóscopo canceriano.

Amor

Salud

Si continúas haciendo lo que debes y no cambias bruscamente de tratamientos médicos verás resultados acumulativos que mejorarán tus padecimientos. No hagas nada por tu cuenta sin consultar a tu facultativo pues estarías complicándote la vida y creándote problemas de salud.

Trabajo

Podrías estar sobre estimando tu suerte y mirando con un optimismo ciego tus posibilidades laborales descuidando tus responsabilidades. Aunque te vaya muy bien en tu trabajo no te confíes y revisa bien lo que haces, actúa con seriedad y no hagas las cosas “por salir del paso”.

Dinero y fortuna



Ahorra, guarda lo que tienes extra y no empieces a comprar cosas y más cosas simplemente por haber recibido una tarjeta de crédito adicional. ¡Aprende a ser más cauto con tu dinero! Si vas de tiendas no seas impulsivo, pregúntate ¿necesito esto de verdad? Así no te endeudarás sin sentido.