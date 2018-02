Cáncer – Números de la suerte 1 de febrero 2018

Una etapa de amor en tu vida. Espera lo mejor y eso será lo que obtendrás. Inclusive en esos momentos en que te parezca que “el cielo se une con la tierra” porque todo se ha complicado. Si surgen algunos inconvenientes verás cómo encuentras salidas y soluciones, lo que has estado deseando tiende a cumplirse. No obstante, este domingo sé muy cuidadoso a la hora de señalar una observación a un amigo o pariente sensible pues debido al tránsito de Venus por tu signo tus palabras podrían ser mal interpretadas y causar disgusto en quienes menos quieres herir. Piensa antes de hablar y no tendrás dificultades, pisciano. Foto: Shutterstock | Univision

