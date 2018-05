Cáncer – Miércoles 9 de mayo del 2018: te envuelve el amor, y no te has dado cuenta

Si algo te sale mal económicamente toma los contratiempos como experiencias y no te dejes abatir por el primer revés que se te presente. El dinero prometido puede tardar algo, pero esto no implica incumplimiento sino más bien demora y afortunadamente llegará en el mejor momento. Tómalo todo con mucha calma y serenidad para que puedas encauzar adecuadamente tus ideas y no agobiarte. Es posible que este miércoles estés haciendo planes para un viaje donde podrás reencontrarte con quien una vez viviste episodios felices. No vaciles, el tiempo que te regales a ti mismo se verá recompensado con creces.