Cáncer – Miércoles 7 de noviembre de 2018: un novilunio que te inspirará

Aunque haya cierta demora en tus proyectos, ármate de paciencia porque si te enojas no sacarías nada en claro. Tu presencia de ánimo, carisma y cualidades conciliadoras tan típicamente cancerianas te ayudarán a salir airosamente de un encuentro embarazoso o una coyuntura delicada en este miércoles.

Ha llegado el momento de disfrutar plenamente lo que la vida te ha regalado y no lamentarte por lo que pudo haber sido, y no es. Aprovecha bien cada minuto y toma las cosas que se presenten con una actitud deportiva cuando no te salen como deseas. Tú sabes cómo adaptarte a cada situación que surja, y lo harás muy bien.