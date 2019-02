Cáncer – Miércoles 6 de febrero de 2019: te encuentras en un tono sentimental

En estos momentos lo que más necesitas es tranquilidad mental para que puedas tomar buenas decisiones ya que estás algo inquieto tratando de resolver muchas cosas que no está en tus manos solucionar y esto te causa ansiedad. Relájate, canceriano, respira hondo, sonríe frente a un espejo y no dejes que las circunstancias te abrumen.

Dinero y fortuna

Si notas que el dinero no te rinde entonces enfatiza tus esfuerzos en la dirección correcta y te colocarás en el camino de las inversiones osadas. No pongas todo tu dinero en una sola gestión sino más bien diversifícalo y así podrás ir evaluando cuál de ellas es la más conveniente para ti. Proponte ahorrar aunque sea unos pocos billetes cada mes, no importa que sean pocos, lo que importa es que al comenzar a guardarlos empiezan a atraer energía de prosperidad. No dejes de hacerlo, verás que después del primer paso los otros siguen uno detrás del otro.