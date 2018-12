Cáncer – Miércoles 5 de diciembre de 2018: una nueva dimensión en tu vida amorosa

Las buenas vibraciones planetarias que ahora están incidiendo en tu signo canceriano durante este miércoles, te proyectan hacia nuevas dimensiones, Cáncer. Estarás nuevamente en el camino idóneo para sacar adelante lo que te perturbaba e inquietaba y no habías resuelto. Las cosas marcharán muy bien ahora.

Si estás soltero mucho cuidado con los embarazos. Si estás soltero, también actúa precavidamente porque podrías complicarte con hijos no deseados en estos momentos. Un rumor puede confundirte y causarte ansiedad.

Amor

Conquistarás las cimas más altas y lograrás el éxito sentimental, aunque inicialmente te rechacen, mantén siempre una actitud positiva en el amor. Si esa persona que te interesa te ha dicho que “no”, no te des por vencido e insiste con diligencia, pero no trates de imponerte en ningún momento, tal vez sea una negación falsa, pero de ser cierta entonces no persistas en tu intento.