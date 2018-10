Cáncer – Miércoles 31 de octubre de 2018: el amor presenta un nuevo asunto en tu vida

Hay un movimiento astral que tiende a la dispersión este miércoles. Si trabajas desde tu casa deberás extremar hoy tus precauciones porque podrías extraviar algún documento importante. Es vital que no te atolondres y pongas todo en tu sitio, especialmente si te estás mudando de apartamento este día.

Hazle caso a tus sueños, corazonadas y señales que recibas pues todo es posible en este ciclo de dinero potencial. Sin embargo, no te dejes llevar por fantasías y promesas que a veces no se cumplen. Estás en el umbral de nuevas circunstancias sentimentales que transformarán positivamente tu manera de ver la realidad, canceriano.

Amor



En esta fase cuarto menguante de tu regente, la Luna, no te dejes arrastrar a discusiones sin sentido que estropean tu felicidad. La vida en pareja no es para pelear sino para disfrutarla. Si te sientes incómodo por algo que está haciendo esa persona no te calles, la comunicación es esencial para mantener el amor en el mejor de sus estados.