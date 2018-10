Cáncer – Miércoles 3 de octubre de 2018: la Luna en tu signo intensifica tus emociones

La Luna en su tránsito actual por tu signo canceriano inspira muchos sentimientos profundos que te ayudarán a tomar muy buenas decisiones asociadas con tu vida en general. Mantén esta relación que está floreciendo y te sirve de inspiración emocional. Si ya has encontrado tu pareja no la dejes escapar.

Cuando el amor llega hay que cuidarlo y cada día se debe regar como una flor delicada, con ternura y comprensión, sin escenas negativas de posesión, celos o pleitos. Felizmente en esta etapa de tu vida has aprendido tus lecciones y si las aplicas bien cosecharás todo lo que con tanto amor has sembrado, canceriano.

Amor

Pon a funcionar tu experiencia previa en el amor y ahora, cuando surjan las dificultades, actúa con inteligencia y discreción para no cometer nuevamente los mismos errores. Estás en un ciclo de realización sentimental amorosa positivo y lo que estuvo confuso se aclara de una manera formidable.

Salud

Estás muy temerario, pero no es el momento de las improvisaciones en lo que a tu bienestar se refiere. Debes mantener una actitud consecuente con tu estado de salud y seguir al pie de la letra los tratamientos impuestos por tu médico pues hay cierta tendencia al descuido.

Trabajo

Dinero y fortuna

No te amilanes ante nada y pon a funcionar esas ideas económicas que te están dando vueltas en la cabeza. Tu osadía rendirá sus frutos y cosecharás triunfos con tu intrepidez en el área de los negocios. Visualízate con dinero, y lo obtendrás.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tus contactos sociales que resultarán muy significativos y cooperadores en estos momentos.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Cáncer: adelantarte a los acontecimientos, no esperar que el agua recupere su nivel.

¿Qué debo evitar?: perder tiempo y energía por estarme ocupando de asuntos que no me atañen.