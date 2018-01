Cáncer – Miércoles 3 de enero 2018: Estás en un tono realista

Noticiero astrológico: La Luna se mueve en el signo de Leo. El único planeta que está retrógrado es el planeta enano o planetoide Ceres, en tránsito por Leo, todos los demás siguen directos.

Has estado dudando sobre lo que debes o no debes hacer relacionado con cierta amistad que te está importunando demasiado con sus exigencias extemporáneas. Es bello y noble gesto ayudar a los demás, pero no cargar sus problemas sobre tus espaldas ya que cada persona debe aprender por si misma el valor de asumir la responsabilidad ante los actos que cometa. Un dinero pendiente llega en el momento preciso y el pago esperado resuelve un problema que te tenía algo inquieto e indeciso.



Amor

Sin tener que abrir la boca para decir nada verás como el amor perdido o que estuvo en peligro recapacita y vuelve a tu lado. También se augura una reconciliación con un amigo con quien te has disgustado en el pasado.

Salud

Los nativos del signo Cáncer que padecen de problemas respiratorios tendrán un día muy bueno, pero si eres asmático y continúas dependiendo de inhaladores es el momento de consultar tu médico para buscar otras alternativas y soluciones a tu condición.

Trabajo

Este es tu miércoles de empleo y actividad. Si buscas un trabajo existen muchas posibilidades reales de conseguirlo, pero recuerda que debes poner siempre de tu parte para no agobiarte con las preocupaciones y no presentar una cara triste.

Dinero y fortuna

Se avecina una etapa en la que los acuerdos de negocios, el dinero y el trabajo se ponen algo difíciles porque la personas con las cuales se supone debas tratar esos asuntos asumen posiciones esquivas y retorcidas. Mucho cuidado con tus firmas.