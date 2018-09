Cáncer – Miércoles 26 de septiembre de 2018: una alegría en tu vida amorosa

Lo que has estado soñando durante estos días pasados empieza a materializarse y poco a poco recuperas la armonía perdida y puedes rectificar errores, terminar situaciones tensas e iniciar un período de reconciliación amorosa. Existe la posibilidad de mejorar tus condiciones actuales de trabajo con una promoción a otra posición mejor dentro de tu empresa. Anímate a la hora de hacer algo nuevo y divertido en tu intimidad ya que pronto tendrás en tus manos lo que desde hace días has estado soñando tener y te parecía distante, lejano o punto menos que imposible, lo cual comprobarás no era así.