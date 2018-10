Cáncer – Miércoles 24 de octubre de 2018: el plenilunio te inspira, el amor llama

Este miércoles no habrá nada imposible para ti ya que tu naturaleza sensible y maternal, optimista y vibrante recibe un impulso extra con el efluvio de la Luna llena. Saldrás muy bien de ciertas situaciones embarazosas que pudieron haberte causado dolores de cabeza en días pasados.

No obstante, ten mucho cuidado cuando vayas a comentar asuntos personales con gentes indiscretas que podrían comprometerte ya que no todos ven la realidad como tú, y hay quienes no son tan abiertos a la hora de expresar sinceramente lo que sienten y podrían surgir malentendidos.