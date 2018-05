Cáncer – Miércoles 23 de mayo del 2018: un día de confesiones sentimentales

Durante este ciclo estás en medio de un tiempo de decisiones, pero no de locuras. Si tienes algo en mente que podría complicar tu relación amorosa, ten cuidado. No te vayas a enredar en un triángulo sentimental con una persona indecisa y poco confiable pues aunque ahora no tienes a Saturno retrógrado en tu signo existen otros planetas, entre ellos Venus, que podría causar complicaciones sentimentales, malas interpretaciones y problemas similares en tu vida si tomas decisiones apresuradas basadas en emociones del momento y no las maduras adecuadamente, canceriano.