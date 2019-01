Cáncer – Miércoles 23 de enero de 2019: nuevas ideas que darán resultados

Saca a flor de piel lo más hermoso que tienes guardado en tu ser interno, canceriano, y alegrarás a todos en tu entorno. Tu intuición será y pon a funcionar la parte activa de tu sensibilidad. En el amor estás en un tono feliz, aunque tal vez algo nostálgico pensando en el pasado si hubo en tu vida alguna aventura que te recuerde alguien que ya no está contigo.

Amor

Con el tránsito lunar que está ocurriendo en este miércoles tus facultades de concentración y seguridad en ti mismo están en un nivel pico lo cual es excelente porque en este día, más que en otros, necesitarás de todo tu buen juicio, sentido de armonía y justicia para no inculpar a quien amas acusándole de algo no cometido. No te dejes llevar por apariencias ni rumores, canceriano.