Cáncer – Miércoles 18 de julio de 2018: una intuición que no debes desatender

Lo que buscas lo encuentras ya que el único peligro u obstáculo que existe en estos momentos para que puedas conseguir tus objetivos es la distracción, o sea, proponerte una cosa, saltar a otra, no seguir concentrando tu atención en lo que quieres lograr.

Tu signo canceriano, felizmente, es muy intenso, seguro y confiado en sí mismo y por eso es tan importante que te plantees algo concreto y te digas a ti mismo “¡lo voy a lograr!” Tu voluntad hará el resto, no habrá corazón que se te resista si de veras hay amor, ni empleador que te diga “no” si le demuestras tu capacidad y talento.

Amor

Salud

Tu salud está en ese tono de fuerza que te permitirá recuperar terreno perdido. Sin embargo, tiendes a querer autorrecetarte y eso no te conviene ya que existen medicamentos que pueden interactuar entre sí de forma negativa y perjudicarte. Consulta siempre con tu médico.

Trabajo

Aunque te vaya muy bien en tu trabajo no te confíes y revisa bien lo que haces pues existe cierta tendencia al descuido o a querer terminarlo todo rápidamente y eso puede conducir al error o la chapucería, algo que te perjudicaría grandemente.

Dinero y fortuna



Te pedirán dinero prestado. ¡Ojo! No te vuelvas tacaño ni insensible, pero tampoco ingenuo o manipulable. Si quien te lo pide es moroso, no cumple sus obligaciones y en el pasado te ha engañado no caigas nuevamente en la misma trampa. Cuida lo que con tanto sacrificio estás logrando.