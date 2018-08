Cáncer – Miércoles 1 de agosto de 2018: lo que hagas hoy determinará tu mañana

No te lances a nada nuevo en el amor a menos que estés seguro ya que hoy tienes cierta tendencia a imaginarte cosas y esto podría complicar tu vida sentimental, si no das pasos certeros. Esta noche un sueño o intuición puede colocarte en el camino del dinero, canceriano.

Amor

Salud



Mantén tu mirada centrada en tus metas de salud, y si te has propuesto algo que no estás cumpliendo, no te des nunca por vencido. La voluntad es la fuerza que mueve al mundo y también energiza tu vida. No te desalientes por un tropiezo o recaída.