Cáncer – Martes 9 de octubre de 2018: el comienzo de una amistad muy divertida

Con la conjunción del Sol con tu regente, la Luna, en este ciclo del novilunio se presentará una total renovación en tu mundo interior, canceriano. Estás recibiendo una buena influencia astrológica y sacarás adelante un negocio que hasta ahora estaba paralizado y no rendía ganancias. A partir de ahora todo ocurrirá para tu bien y aunque surjan algunos contratiempos o demoras la buena noticia es que podrás superarlos y salir delante de cualquier dificultad que se presente.

Amor

Tus fantasías son vívidas, canceriano. Algo que sueñas o imaginas podría impresionarte y causar problemas en tus relaciones amorosas si te dejas llevar por ansiedades y no miras la realidad de una manera objetiva. Si temes algo que aún no acabas de definir no permitas que esa sensación se interponga entre tú y otra persona que te interesa.