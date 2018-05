Cáncer – Martes 8 de mayo del 2018: definirás situaciones que te tenían preocupado

Hay una tendencia en tu signo a buscar algo nuevo, pero si tienes pareja cuídate de la infidelidad. Una persona impertinente tratará de complicarte el fin de semana trayéndote una murmuración o sugiriendo situaciones que no son reales. ¡En guardia, no te dejes engañar, canceriano! El teléfono sonará con buenas noticias en este martes si estás esperando alguna respuesta de una proposición de trabajo o has estado preocupado por tu situación actual en tu empleo. A partir de ahora empieza un giro notable en tu vida laboral y económica en general.