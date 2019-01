Cáncer – Martes 8 de enero de 2019: la energía de tu regente, la Luna, te vuelve muy creativo

Amor No te inquietes pensando que el amor se ha ido de tu vida cuando no es así, canceriano, ahora más que nunca estás en un tono de evolución favorable que te ayudará a encauzar tu vida sentimental en el camino adecuado. Muchos cancerianos están empezando una nueva relación, si es tu caso, las perspectivas son favorables ¡vívelas intensamente, canceriano!

Salud

No te descuides y por muy cansado que estés no dejes de hacer tus ejercicios físicos ni seguir el ritmo de vida que te has propuesto seguir en este año 2019 que está comenzando, Hay un tono entusiasta y renovador en tu entorno que te ayudará a atraer a tu lado a las personas correctas. El amor merece un esfuerzo de tu parte para mantenerlo activo con la llama de la pasión encendida.