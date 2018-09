Cáncer – Martes 4 de septiembre de 2018: tu intuición se exalta con la Luna canceriana

Este es un buen día para salir de compras y adelantar tiempo en relación a tus compromisos de la temporada navideña que cuando menos te des cuenta ya la tienes encima aunque aún falten unos meses. Si desde ahora vas haciéndolo todo de forma calculada,, y no vas dejando todo para última hora, verás como el tiempo te alcanza y logras todo aquello que en un pasado reciente te parecía lejano, imposible o poco factible. La clave de hoy debe ser no procrastinar, o sea, no dejarlo todo para mañana ni para última hora.