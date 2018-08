Cáncer – Martes 28 de agosto de 2018: una buena noticia largamente esperada

Salud No desoigas los reclamos de tu cuerpo. Si una tos persiste, si una ronquera parece interminable es hora de consultar un buen especialista y dejar de tratarte con medicamentos ligeros comprados en una farmacia. Oye la voz de tu organismo.

Trabajo Ha llegado la ocasión de probar tus conocimientos, capacidades y talento en una tarea nueva la cual exige responsabilidad y experiencia. No temas asumir esa posición porque afortunadamente la podrás desarrollar con mucha eficiencia.

Dinero y fortuna No entres en ninguna carrera para ver quién gana más porque en ese esfuerzo la competencia sería perjudicial para ti. Haz tu trabajo, cumple tus metas, concentra tu energía y esfuerzo en lo tuyo y pronto el dinero llegará a tus manos.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado elevándose por la noche.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la disposición que surge del tránsito de tu regente por el elemento fuego que te inspira, anima y alienta a realizar nuevos proyectos.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Cáncer: dejarte envolver por la nostalgia y traer al presente situaciones del pasado que ya no tienen solución.

¿Qué debo evitar?: descuidar la felicidad del presente por estar trayendo a colación lo que una vez hubo, y ya no es.

Frase del día: solamente los tontos piensan regresar al pasado, la vida que hubo ayer no será lo mismo mañana.