Cáncer – Martes 27 de noviembre de 2018: Luna en fuego ¡pasión!

Ahora que el planeta Mercurio está retrógrado canaliza adecuadamente tu energía para evitar confrontaciones con personas conflictivas, canceriano, máxime hoy martes que la Luna, tu regente, está en el elemento fuego. Ponte firme, defiende tu tiempo y no dejes que te manipulen sentimentalmente. Esta es una buena época para tu crecimiento económico y la prosperidad te aguarda, si eres prudente. En el plano sentimental notarás como muchos sueños o fantasías se cristalizan y se abre tu corazón a quien realmente vale la pena. Se acercan los momentos importantes de los presupuestos y negocios y debes poner orden en tus asuntos, priorizar las cuestiones básicas y sacar adelante tus proyectos con determinación.

Amor El amor y el trabajo se mueven este martes en el mismo círculo y hoy es un día estupendo para formalizar algún tipo de relación con alguien que labora contigo o está asociado directamente con tus negocios, dinero, o asuntos económicos. ¡Romance a la vista! Muchas parejas comienzan a formarse en el lugar donde uno está empleado, otras también terminan ahí. Antes de comprometerte con alguien cercano a ti explora tu mundo interior y no tomes decisiones apresuradas.

Salud Esta semana no descuides tus ejercicios físicos y verás que aunque te sientas agotado o cansado podrás recuperarte mejor con la actividad que con la inercia. El movimiento es lo que necesitas para ponerte nuevamente en forma en todo momento sobre todo durante estas semanas en las que abundarán invitaciones, cenas, comidas y bebidas con motivo de las fiestas de fin de año.

Trabajo Es posible que debido a la incidencia retrógrada de Mercurio te hayas encontrado en cierta situación embarazosa en el lugar donde estés empleado. La mejor manera de salir de una situación poco agradable es dándole el frente, yendo directamente al asunto. No dilates tus respuestas y verás como obtienes resultados satisfactorios.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este martes: moderado elevándose por la noche. Dinámica cósmica que debes aprovechar: las invitaciones sociales que surgen y te dan la oportunidad de conocer nuevas amistades. Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Cáncer: confundirte en el plano emocional, no definir bien claro lo que estás sintiendo hacia una persona en especial. ¿Qué debo evitar?: tomar decisiones de última hora sin haber analizado bien las ventajas y desventajas de la misma. Frase del día: la vida es un proceso constante de adaptación a los cambios, quien no se adapta perece.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de Escorpión y Piscis, así como Tauro y Capricornio, que son telúricos, o sea, de tierra y por tanto muy compatibles contigo que eres de agua.

La relación más tensa: tiende a surgir con Sagitario o Aries.

Tu compatibilidad actual: es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario.

Si estás soltero o soltera: te estarás poniendo en contacto con muchas personas que estaban ausentes desde hace tiempo.

Si estás soltero o soltera: si has esperado pacientemente hasta ahora no vayas a estropearlo todo con una imprudencia, los pasos que vayas a dar para un compromiso serio no deben ser tomados a la ligera, a menos que lo que estés buscando sea simplemente una aventura o pasar el tiempo.