Cáncer – Martes 24 de abril del 2018: una nueva etapa sentimental

Tu actitud y disposición típicamente canceriana y familiar está en alza, pero al mismo tiempo te sientes algo inquieto porque te llegan energías y mensajes mixtos procedentes de algunas personas que hace tiempo no ves y que pueden causarte ansiedad. No te asombres si durante este ciclo planetario tienes sueños premonitorios y clarividencias. Estás entrando en un tono síquico que te ayudará a tomar buenas decisiones sentimentales. Una situación de pareja empieza a solucionarse de una forma positiva que a ti mismo te asombrará.

Amor Hay aumento de tu familia, niños tal vez, y regreso a tu lado de alguien amado y la vida te sonríe en aquello que aprecias mucho. No te inquietes si algo no te sale hoy como esperabas porque en este ciclo planetario actual hay gratas sorpresas para ti y a medida que se vayan desarrollando estos meses del segundo trimestre del año notarás con marcado acento muchas cosas diferentes, y positivas.

Trabajo

No hay nada que temer aunque a tu alrededor haya despidos, cesantías o paros laborales. Estás bien auspiciado, al menos en este ciclo y si continúas trabajando de la forma que lo has venido haciendo hasta hoy no tendrás problemas laborales. Sin embargo, es conveniente empezar a estudiar algún curso de superación tecnológica en estos momentos.