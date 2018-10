Cáncer – Martes 23 de octubre de 2018: todo se conmociona en tu vida interior

Salud Debido a la posición planetaria actual estás muy sensible en términos de salud y fácilmente influenciable. No te dejes impresionar por las palabras de personas hipocondríacas que llegarán a tu lado exagerándolo todo. Si les prestas atención acabarás sintiéndote todos los malestares habidos y por haber en el mundo.

Trabajo Hay compañeros de trabajo muy alterados a tu alrededor, confusos y nerviosos. No te guíes por sus rumores si te vienen con comentarios sobre despidos en tu trabajo o algo similar. Si alimentas esas murmuraciones y temores terminarías ofuscado tú también y eso es lo menos conveniente para ti.

Dinero y fortuna

Baja a la tierra y no sigas esperando que el dinero caiga del cielo, una lotería o un sorteo. Si no actúas con tus propias manos y haces lo que debes hacer ahora mismo no saldrás de un aprieto económico. ¡Tú puedes salir a flote!