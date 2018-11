Cáncer – Martes 20 de noviembre de 2018: una etapa donde el amor brillará

Recibirás más de una invitación para eventos sociales así que debes planificarte bien para hacer solamente aquellos que son imprescindibles y no perder tiempo en otros que no te reporten nada concreto. Utiliza la computadora y el correo, el teléfono y todos los medios disponibles de comunicación a tu alcance para ponerte en contacto con personas influyentes que pueden ayudarte a revitalizar tus finanzas. No te dejes sugestionar por lo que escuches si se trata de algo relacionado con tu pareja sentimental porque hay muchos chismes dándote vueltas en estos momentos. Tú sabes discernir muy bien los sentimientos puesto que eres uno de los signos más intuitivos del zodíaco.

Amor

Una persona de Cáncer o de Sagitario está interesada en ti de una manera especial y debes atender sus insinuaciones para no perder tu tiempo en algo que sería muy prometedor en tu vida sentimental, sobre todo si estás soltero, o soltera. No dejes que nada se interponga entre tus deseos amorosos y las potencialidades de vivirlos. La energía planetaria está de tu parte, canceriano.Si has tenido problemas relacionados con la circulación o la piel este es el momento de tomar pleno control de tu vida y actuar directamente. No te apliques nada inventado, ve a tu médico si la condición persiste y sigue sus indicaciones.