Cáncer – Martes 19 de diciembre 2017: Estás inspirado en el amor

Horóscopo del 19 de diciembre | Ve a los demás como son y no como quieres que sean

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio, que es tu opuesto, y los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Toma especial cuidado para no envolverte en querellas o situaciones que te causen trastornos emocionales. Es tu día para actuar, salir de dudas, avanzar en el amor, realmente hay tiempos muy excitantes esperando por ti. Este martes tus conflictos sentimentales se resolverán considerablemente mejor si concentras tu energía en lo que haces diariamente en tu trabajo y no descuidas tus obligaciones laborales. Cuando llegues a tu empleo deja tus problemas personales en casa. No te amilanes ante nada y pon a funcionar esas ideas económicas que te están dando vueltas en la cabeza. Tu osadía rendirá sus frutos y cosecharás triunfos con tu intrepidez en el área de los negocios.



Amor

Ha llegado la hora de poner a funcionar tu imaginación y la pasión que singulariza tu signo porque en estos momentos tu vida íntima requiere ese toque sensual que lo revoluciona todo. Verás cómo a partir de ahora cambian muchas cosas en tu relación.

Salud

Los tratamientos alternativos como la acupuntura y la medicina natural así como el Yoga y la meditación te ayudarán notablemente a que recuperes el equilibrio nervioso perdido y restablezcas niveles de salud idóneos.

Trabajo

Un acontecimiento que surge de improviso en tu trabajo y que no esperabas puede molestarte. No albergues ningún tipo de resentimiento pues esa actitud te causaría mucho daño.

Dinero y fortuna

Hay algunas demoras asociadas con un dinero que estás esperando, pero felizmente tendrás en tus manos lo que necesitas para hacerle frente exitosamente a las necesidades económicas que tienes en estos

momentos.

Ritual que te ayuda a construir tu éxito