Cáncer – Martes 15 de enero de 2019: un nuevo inicio en todo lo que haces

La energía cósmica en tu signo canceriano te inspira a tomar decisiones atrevidas. Sigue los impulsos de tu corazón y no te arrepentirás.

Amor Si en estos momentos estás solo, buscando una relación que parece no aparecer, hay una noticia importante para ti, canceriano. No te impacientes, lo que buscas llegará a tu vida en el mejor de los momentos. Estás iniciando un nuevo ciclo astral, totalmente renovador que cambiará drásticamente tu estado sentimental actual.

Trabajo Estás en un tono muy despierto y activo y esa disposición no está pasando inadvertida en el lugar donde estás empleado y en poco tiempo te estarán buscando para proponerte una nueva responsabilidad que te vendrá muy bien, canceriano, y la podrás desempeñar a cabalidad.

Dinero y fortuna El año está comenzando bien para ti y lo único que debes hacer es concentrar tu energía en lo que estás haciendo, los gastos y pagos pendientes a fin que no te enredes tratando de absorber económicamente lo que en estos momentos no puedes, ni debes.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado elevándose por la noche.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la fase cuarto creciente de tu regente, la Luna, que excita tu imaginación y refresca tu mente.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Cáncer: dejar para luego lo que debes hacer en cada momento, no hacer las cosas a su debido tiempo.

¿Qué debo evitar?: los recuerdos tristes y traer a colación algo ya pasado y superado.

Frase del día: no ha perdonado aún quien dice, yo perdono, pero no olvido.