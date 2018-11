Cáncer – Martes 13 de noviembre de 2018: un día feliz dentro de tu realidad sentimental

Noticiero astrológico: hoy martes 13 la Luna, que es tu regente, está entrando en el signo de Acuario. Los planetas Venus, en Libra, Urano, en Aries y Neptuno en Piscis continúan retrógrados.

Este martes en que la Luna transita por el elemento aire se aviva mucho tu “chispa” original y creativa. No tomes a la ligera las experiencias pasadas si hubo problemas entre tú y tu pareja y ahora logras resolverlos dejando atrás lo que sucedió. Recuerda que la clave de una buena relación se basa en la comunicación entre los dos. Respira hondo antes de decir algo inconveniente, muchas veces no tenemos que arrepentirnos de algo que no dijimos o escribimos, sin embargo, lo contrario suele acarrearnos dificultades. Lo mejor de todo, canceriano, es que has aprendido de tus distintas circunstancias y has superado aquellas que debían serlo.

Martes 13 de noviembre, un día 8 para todos ¿qué significa? Cargando galería

Amor

Es hora de definir situaciones sentimentales confusas. El amor, la pasión, el ardor que pongas a una relación será lo que le devuelva esa chispa que tanto necesita para que se revitalice. Tú eres todo amor y pasión, canceriano, y ahora unes a esas buenas cualidades la creatividad a la hora de tu intimidad sexual.

Salud

Te sientes con un alto nivel de energía. Harás muchas cosas, y sobre todo, pondrás en práctica los planes de salud que no has realizado como querías. En la medida que te lo propongas verás resultados prometedores.

Trabajo

No tomes decisiones relacionadas con cambios de empleo hasta no estar convencido de las ventajas y desventajas de las diferentes opciones. Tómate tu tiempo, muchas veces lo que parece muy bueno, realmente no lo es y un análisis reflexivo te lo demuestra.

Tu signo zodiacal indica cuál es parte más sensible de tu cuerpo. ¡Descúbrelo! Cargando galería



Dinero y fortuna

No te desalientes si no estás obteniendo lo que quieres en estos momentos. Tus esfuerzos te permitirán lograr buenos resultados si insistes y no permites que una situación inesperada de revés momentáneo te quite el entusiasmo ¡eso nunca, canceriano!

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado elevándose por la noche.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu intuición y sexto sentido y capacidad intuitiva canceriana innata que serán tus aliados a la hora de decidir una cuestión relevante.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Cáncer: enredarte emocional o sentimentalmente con alguien acabado de conocer.

¿Qué debo evitar?: confundir emociones con sentimientos.

Frase del día: nuestra mente es capaz de pensamiento abstracto, separando pasiones de realidades, si no sucede eso hay algún problema de inteligencia.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de Escorpión y Piscis, así como Tauro y Capricornio.

La relación más tensa: tiende a surgir con Acuario o Aries.

Tu compatibilidad actual: es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario.

Si estás soltero o soltera: en estos días de noviembre estás entrando en una nueva etapa astral en la que el amor surge en el momento que menos pensabas.