Cáncer – Martes 12 de junio del 2018: Mercurio en tu signo ¡tu palabra es poderosa!

Este es un tiempo apasionante en el que vas a cambiar la dirección de tu vida y centrarte en aquello que realmente vale la pena. No te crees tú mismo problemas que no existen. Si tu relación marcha bien y te sientes feliz y contento con tu pareja ¿para qué ensombrecer tu paisaje sentimental con escenas de celos que desalientan a quienes les dan cabida? Dentro de pocos días estarás entrando en una fase que te ayudará a recuperar lo que pensaste se había perdido y desde estos momentos experimentas nuevos bríos, cambios y circunstancias que te harán reflexionar y pensar en muchas cosas.

Amor No te empecines en actitudes tercas sino más bien sé más flexible, tolerante y capaz de olvidar y perdonar. Nada de rencores, eso no va contigo canceriano menos ahora que cuentas con la energía directa de Mercurio en tu signo lo cual te ayudará a olvidar lo que pasó y enfocarte en tu presente luminoso.

Salud Tranquilo. Si te sientes cansado en horas de la mañana no te desalientes ni abrumes pues verás como paulatinamente, según transcurra el día, tu nivel energético se levanta y con el biorritmo así exaltado te sentirás nuevamente vigoroso.

Trabajo

Si aún estás sufriendo del desempleo no te desesperes porque así no lograrás nada. Pon tu mente en orden, concéntrate bien en tus intereses y organiza tu vida para no perder energías pues ahora más que otras veces estás en un camino correcto para sacar adelante tus negocios.