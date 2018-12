Cáncer – Martes 1 de enero de 2019: el año empieza con nuevas ilusiones

Empezarás a sentirte más a gusto en el lugar donde estás trabajando. Si por el contrario, aún estás desempleado, no te precipites a aceptar lo primero que surja y espera un poco. Un viaje improvisado a un sitio donde hay juegos y ruletas te pondrá en contacto con dinero, y fortuna. Sigue tus corazonadas especialmente en el terreno sentimental.

Amor

Tienes energía y deseos de resolver asuntos claves en tu vida amorosa. No te detengas y hazlo. Tal vez has esperado demasiado y ahora no sabes qué hacer o piensas que perdiste tiempo. Nunca es tarde cuando el amor está esperando.