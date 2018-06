Cáncer – Lunes 4 de junio del 2018: en tu día zodiacal recibirás buenas noticias

Es lunes, tu día zodiacal en el horóscopo, canceriano, el día de la responsabilidad y de actuar con decisión en todo momento. Toma resoluciones concretas y no dejes que sean otros quienes decidan por ti con quién debes andar y con quién no.

Amor

Te vas a sorprender de la manera en que una persona que considerabas tu amigo o amiga reacciona ante un comentario ingenuo de tu parte en relación con su pareja. De ser así, no insistas, no pelees y simplemente aprende la lección y sé prudente. En todo momento demuestra tu clase y nivel de educación.

Salud

Trabajo

Tus posibilidades laborales son altas y debes aprovecharlas al máximo ya que en estos próximos días te estarán solicitando para ocupar una posición nueva en tu empresa y gracias a tu buen expediente y actitud eficiente podrás obtenerla. No temas asumir nuevas responsabilidades, las podrás enfrentar muy bien.

Dinero y fortuna

Si alguien te debe algo y estás contando con ese dinero para pagar todas tus obligaciones del mes no te confíes. Resuelve primero tus deberes sociales para que no te sientas tenso y cuando recibas ese pago estarás mucho más distendido.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu manera intuitiva y conocedora de la naturaleza humana que te permite ponerte siempre en el lugar de los demás y entender sus motivaciones. Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Cáncer: lamentarte por algo que no hiciste en su debido tiempo y ahora te está presionando. ¿Qué debo evitar?: posponer una plática embarazosa, pero necesaria.

Predicción de pareja para hoy lunes



La mejor relación de hoy: se auguran buenas relaciones con signos de agua como tú, sobre todo Escorpión y Piscis. Asimismo con Capricornio, tu signo opuesto, del elemento tierra con el que hay una buena onda de tu parte.

La relación más tensa: podría surgir tensión con Aries o con Géminis.

Tu compatibilidad actual: hay buena compatibilidad con todos los signos, aunque en el caso de fuego y aire es menor.

Si estás soltero o soltera: no te limites, cuando esa persona te atraiga no te quedes callado, muchas oportunidades se pierden en la vida por no decir la palabra esperada en el momento preciso.