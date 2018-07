Cáncer – Lunes 30 de julio de 2018: es tu día zodiacal, una nueva ilusión en tu vida

Hay buenas nuevas para ti, canceriano, en este día zodiacal de tu signo del elemento agua. No habrá demoras en tus proyectos laborales y económicos gracias a la buena vibración planetaria que te envuelve, pero mucho cuidado con hacer algo que no esté del todo correcto porque serías descubierto y tendrías problemas.

Amor

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna



Vas a recibir una entrada adicional. No lo comentes para no causar reacciones adversas de personas envidiosas con malas vibraciones, o parientes que podrían comenzar a importunarte pidiéndote dinero cuando realmente no lo necesiten tanto. Este ciclo astral requiere mesura y prudencia en tus palabras para no perder lo ganado.