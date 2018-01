Cáncer – Lunes 29 de enero del 2018: Todo lo que termina te conviene, verás

"El dinero es importante pero no lo es todo"

Claro, el dinero es esencial para nuestras necesidades básicas y proveer a nuestra familia, pero seguramente ya has aprendido muy bien cómo administrarlo. Si tienes suficiente, recuerda que no te lo llevarás a la tumba, así que si puedes, haz con él lo que siempre has querido.

