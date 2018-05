Cáncer – Lunes 14 de mayo del 2018: sabrás tomar la mejor decisión

Tu vida íntima se estabiliza con el tránsito de la Luna este lunes, que es tu día zodiacal, canceriano. Superarás de manera estupenda los incidentes y contratiempos emocionales menores surgidos recientemente en tu relación amorosa, con amigos o parientes. No obstante, guarda para ti tus opiniones más fuertes y no digas todo lo que piensas. Recuerda que existe una línea muy sutil entre lo que la gente llama “sinceridad o franqueza” cuando lo que existe es más bien rudeza y falta de sensibilidad, la verdad de unos, no es necesariamente la verdad de otros. Felizmente tú posees la empatía necesaria para diferenciar una cosa de otra.