Cáncer - Lunes 13 de agosto de 2018: en tu día zodiacal se aclaran muchas dudas

Amor

Este lunes, tu día zodiacal, en que se inicia un movimiento retrógrado hacia Capricornio, que es tu signo opuesto debes ser muy sensato, no saltar a conclusiones inmediatas y conceder a los demás la posibilidad de haberse equivocado, el llamado “beneficio de la duda”.

Salud

Posiblemente estos días hayas aumentado algo de peso y esta circunstancia te moleste. En vez de lamentarte retoma el rumbo de tu vida y proponte hacer lo que siempre has hecho.

Trabajo



Se inicia una semana interesante en tu empleo en la que habrá algunos retrasos o trabajos de última hora. No te afanes tratando de cumplir una meta sin tomar en cuenta la calidad pues al final no dirán las malas condiciones que tuviste que superar para hacerlo sino que lo hiciste tú, verán el resultado, no tus esfuerzos, así que hazlo todo con corazón y pasión.