Cáncer – Jueves 7 de diciembre 2017: La influencia astral estimula tu imaginación

Noticiero astrológico: La Luna, que es tu regente, está en tránsito por el signo de Leo y acaba de ocurrir una cuadratura del planeta Marte. Los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados.

Tu sexto sentido está afinado y descubres el mensaje oculto detrás de palabras, gestos y actitudes. Usa este conocimiento de forma positiva para callarte cuando todos a tu alrededor estén deseando interiormente que lo hagas y para no decir nada que pueda comprometerte. Se augura una etapa muy hermosa dentro de tu vida amorosa, vívela, disfrútala no la estropees. Es el tiempo adecuado para iniciar un romance y demostrar a esa persona que te interesa lo mucho que sabes y puedes dar en la vida, canceriano.



Amor

La hermosa cualidad sensible de tu signo canceriano está a flor de piel. No te concentres en las cosas negativas de tu pareja sino más bien en las positivas porque nadie es perfecto y en este jueves necesitas utilizar toda tu reserva intuitiva para no dejarte llevar por una idea pesimista que dañaría tu relación.

Salud

Descubrirás como te sentirás mejor en la medida que te alimentes de una forma adecuada. Tu salud está directamente vinculada a tus comidas y mientras más inteligentemente conduzcas tus almuerzos y tus cenas mucho mejor vivirás.

Trabajo

La energía vital puesta en tus proyectos será el motor para echarlos adelante y hacerte prosperar. Tal vez te sea más difícil que otras veces debido al movimiento retrógrado actual, pero con voluntad y decisión lo lograrás, canceriano.

Dinero y fortuna

Deberás poner a funcionar tu capacidad de ahorro. No es momento para entrar en gastos excesivos ni para dejarte arrastrar a aventuras económicas que no tienen sentido. Aplica tu intuición y tu voluntad, asociadas a tu sentido común.

Es un buen día para mostrar tus sentimientos