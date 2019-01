Cáncer - Jueves 31 de enero de 2019: la felicidad tiene muchos rostros

Debes poner tus prioridades bien claras frente a ti, canceriano, definir qué es lo más importante en tu vida y cómo puedes lograrlo, sobre todo, no dejar para mañana esas palabras de reconciliación que tanto espera escuchar la persona amada.

Cuídate mucho para no entrar en discusiones estériles políticas o religiosas con personas testarudas e intolerantes ya que no sacarías nada en claro. Si alguien insiste en el error no te involucres en esa situación. Expón tu punto de vista y espera.