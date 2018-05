Cáncer – Jueves 3 de mayo del 2018: tu intuición te ayudará a encontrar soluciones

Noticiero astrológico: la Luna, que es tu regente, está en Sagitario, pero entrando ya en Capricornio. Hay un hermoso trino del planeta Urano. Los planetas Saturno, Júpiter y el planetoide Plutón continúan retrógrados.

Tu palabra y la acción van tomadas de la mano, canceriano. Este es un buen día para decir lo que tienes en el corazón y abrirte íntegramente a esa persona que amas. Hay buenas noticias asociadas con asuntos legales o jurídicos que van a tocarte de cerca.

Un conocido te propone cierto negocio y hasta podría ofrecerte un dinero que te vendrá muy bien, pero recuerda que con Júpiter, retrógrado, es menester ser muy cauto para no lanzarte a aventuras económicas demasiado arriesgadas. Felizmente, la influencia de tu regente, la Luna, en tránsito entre los elementos fuego y tierra, subraya la parte creativa de tu signo canceriano.





Amor



Eres un ser muy sensible y podrás demostrar ampliamente tu ternura con un gesto de amor sorpresivo e inesperado. No esperes hasta un aniversario o fecha especial para una invitación íntima. Hazlo, y no te arrepentirás. Combina tu corazón, con tu cabeza y no te limites, cuando sigues tus inspiraciones casi nunca fallas.





Salud



Sé perceptivo canceriano, no olvides que tu cuerpo emite señales y debes atenderlas bien. Te pondrán en aviso para que te preocupes más por tu salud. Cualquier problema físico, si es tratado a tiempo te evitará mayores complicaciones. Cuídate. Escucha siempre a tu organismo y si no tienes deseos de comer, no comas, tu ser interno te estará avisando.

Trabajo



Se te ocurren buenos planes, pero no son del agrado de algunos compañeros de trabajo. No trates de imponer tus ideas, sino de convencerlos con argumentos. Si no trabajas en equipo no lograrás nada.





Dinero y fortuna



Deja atrás los temores y vacilaciones que muchas veces te impiden ganar más, canceriano. Aplica audazmente tus ideas económicas. El dinero y la fortuna no llegan de manera fácil y los contratiempos que enfrentas son parte del proceso. No temas perder, quien no se arriesga, no gana y tú eres decidido y osado en asuntos financieros.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una proposición inesperada que no debes desechar sino atender, estudiar, comparar.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Cáncer: quedarte con los brazos cruzados frente a una emergencia esperando que sean otros los que la resuelvan por no sentirte capaz de enfrentarla.

¿Qué debo evitar?: ¡el miedo a actuar!

Predicción de pareja para hoy jueves