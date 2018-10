Cáncer – Jueves 25 de octubre de 2018: un encuentro excitante

Surgen escenarios sentimentales inesperados como consecuencia del plenilunio de ayer, o sea, la oposición de tu regente, la Luna, con el Sol. No te lances a aventuras amorosas peligrosas.

Este fin de semana que está a las puertas te abres a una nueva realidad en la que se presentarán circunstancias que no imaginabas. Con la buena posición astral que hoy está incidiendo en tu signo este jueves cuentas con ese sentido organizativo imprescindible para lograr el éxito en tu trabajo.

Amor

Salud

¿Problemas respiratorios? Si los síntomas que estás experimentando no desaparecen después de algunos días sería adecuado revisarte con un médico para descartar otras complicaciones de índole pulmonar o bronquial.

Trabajo

No caigas en la trampa de los manipuladores que tratan de sacarte ventajas en tu trabajo aprovechando tu capacidad laboral y ganando ellos los méritos que te corresponden.

Dinero y fortuna



Ten cuidado en no propasarte en los gastos y sobre todo no arriesgues dinero en juegos de azar puesto que podrías cometer errores basándote en un falso optimismo. Haz tu tarea, resuelve tus negocios y no te excedas en lo que estás haciendo.