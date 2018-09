Cáncer – Jueves 20 de septiembre de 2018: cambiarán tus prioridades

Este es el momento de cambiar tu rutina diaria, prepararte para una aventura romántica si tienes pareja, y si no la tienes, para disfrutar un fin de semana diferente, divertido, lleno de posibilidades. Se avecina un viaje corto, una escapada que debes ir planeando desde ahora pues estás bien auspiciado y con esas posiciones estelares en tu horóscopo el amor, la alegría y la fortuna están francamente de tu parte. No vaciles, no temas a las influencias retrógradas de Urano y Neptuno que lo que están haciendo es enseñándote mejor a disfrutar tu vida.