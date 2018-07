Cáncer – Jueves 19 de julio de 2018: la Luna escorpiónida te vuelve muy sensual

Amor

Salud

No agarres para ti los problemas personales de los demás. Te beneficiarás mucho si empiezas a mirar la vida de una manera más fresca y despreocupada. Lo que más necesitas hoy es divertirte y recrearte, para conservar tu salud.

Trabajo



Estás cargado de trabajo, y eso es bueno, pero al mismo tiempo requiere una dosis alta de organización para no agobiarte por lo que no puedes resolver. Si planeas tus actividades con antelación todo será posible y no te atormentarás el fin de semana.