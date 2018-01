Cáncer – Jueves 18 de enero 2018: ¡Analiza bien lo que vas a hacer!

No tomes resoluciones drásticas durante esta etapa astral.

Noticiero astrológico: La Luna, que es tu regente, está en Acuario, que es un signo del elemento aire. Estamos bajo los efectos del primer novilunio del año y todos los planetas están directos, menos el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo.



Aunque tu signo es directo y muy claro en todo, hoy debes ser más cuidadoso y medir más tus palabras y respuestas a la hora de decidir algo pues podrías estar bajo los influjos de una onda emocional la cual te forzaría a tomar ciertas decisiones no muy convenientes. Tu vida sexual está en un tono alto y quieres disfrutarla día y noche. Protégete porque en con la influencia reciente del novilunio estás muy vulnerable. Hazlo todo con sentido de moderación y no tendrás problemas. Recibes un dinero por correo que te vendrá muy bien.



Amor

No es momento de andar trayendo al presente situaciones del pasado que una vez fueron dolorosas ni de comentar con tu pareja los problemas que hubo entre ambos. Si has iniciado un romance nuevo no lo estropees con una discusión.



Salud

Este jueves necesitas recuperar tus energías porque de lo contrario te agotarías innecesariamente. Las fuerzas planetarias pueden desgastarte y se impone un día con buena alimentación, reposo y sobre todo tranquilidad mental en tus asuntos.

Trabajo

Quizás hoy te lleguen noticias de cambios en tu trabajo, una promoción o alguna situación similar, antes de darlos por hecho revisa bien su origen, comprueba que no se trata de un rumor, y luego toma medidas para proteger tu empleo actual.

Dinero y fortuna

Después de unos días empezarás a notar cambios muy positivos en tu economía, aunque por el momento no haya grandes transformaciones. Lo importante es que siempre mantengas tu confianza en ti mismo y no te desalientes por ningún revés.





Se potencializa tu habilidad para el entendimiento