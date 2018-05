Cáncer – Jueves 17 de mayo del 2018: inicias una nueva etapa en tu vida

Este fin de semana que ya se está avecinando lo importante es que separes las ideas subjetivas de la realidad y mires a tu alrededor con más confianza en ti mismo y no te dejes envolver por personas inestables. Las vicisitudes sufridas en el pasado producto de malos entendidos y gestos bruscos pronto quedarán en el olvido y el amor volverá a sonreírte. No obstante, escoge cuidadosamente tus palabras para no decir esas cosas hirientes que empeorarían la situación pues ahora con el movimiento de tu regente en el elemento aire y el tránsito de Urano en Tauro se crea una dinámica algo complicada en tus relaciones personales, canceriano.